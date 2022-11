Algérie – Cameroun : Karl Toko Ekambi remue le couteau dans la plaie

Buteur et héros de la qualification du Cameroun à Blida le 29 mars dernier face aux Fennecs d’Algérie (1-2), l’attaquant camerounais Karl Toko Ekambi vient de faire une sortie qui va faire mal aux fans de Riyad Mahrez.

Les supporters algériens ont cru jusqu’au bout que le match perdu à Blida le 29 mars dernier face au Cameroun allait être rejoué. Ou mieux, que les Fennecs allaient être repêchés pour la phase finale de la Coupe du monde. Niet ! Ce sont bien les Lions Indomptables qui seront de la fête au Qatar.

Si les Algériens n’ont pas encore digéré cette désillusion, leur bourreau, Karl Toko Ekambi, vient de remuer le couteau dans la plaie. Dans un échange avec Le Média Carré, l’attaquant camerounais, buteur dans l’ultime seconde de ce barrage retour du Mondial, est revenu sur son but historique.

« C’était intense »

« Je suis fière d’avoir marqué ce but, d’avoir libéré un peuple et d’avoir donné autant de bonheur au Cameroun. C’était intense et jusqu’aujourd’hui, j’ai du mal à l’oublier », a confié Karl Toko Ekambi. Le buteur camerounais et ses coéquipiers disputent leur premier match dans ce Mondial qatari le 24 novembre. Ce sera contre la Suisse.