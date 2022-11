Le Japon, qui a débuté sa Coupe du monde 2022 par une victoire inattendue face à l’Allemagne, a été surpris dimanche (1-0) par le Costa Rica, qui se remet de sa première défaite face à l’Espagne.

Avec ce résultat, aucune sélection du groupe E n’est encore mathématiquement qualifié à l’issue de cette deuxième journée.

Les ‘Samouraï Bleu’, au regard du déroulé de la rencontre, méritaient un meilleur sort. Ils vont devoir attendre le résultat du match entre l’Allemagne et l’Espagne pour mesurer ce que cela leur prendra pour se qualifier. Mais ce sera désormais plus difficile pour eux puisqu’ils affronteront au dernier match l’Espagne.

Le Costa Rica se relève de la déculottée de 7-0 subie lors de leur premier match contre une Espagne caviar. Son sélectionneur, Luis Fernando Suarez, bien heureux après la performance, a déclaré que sa sélection est « toujours en vie et c’est ce qui compte ». La qualification est toujours possible et cela dépendra du dernier match de groupe. Ce sera pour eux une finale, contre l’Allemagne.

Le Costa Rica veut saisir sa chance

Le sélectionneur du Japon, lui, philosophe. Pour lui, « avoir battu l’Allemagne ne veut pas dire qu’on peut battre l’Espagne. Les deux équipes sont championnes du monde, donc nous avons beaucoup de respect pour elles, mais nous avons quand même battu l’Allemagne ».

En première mi-temps, le Japon semblait avoir beaucoup de mal à imposer son jeu. Ils sont revenus de la pause avec de meilleures intentions. Il faut dire que leur sélectionneur a fait quelques ajustements offensifs. Cela leur a permis de prendre le contrôle du jeu.

Le gardien costaricien Keylor Navas, était nettement moins occupé que lors du dernier match contre l’Espagne. Il a néanmoins réalisé des arrêts de classe pour maintenir sa sélection dans le jeu (46e, 88e).

Une victoire semblait à la portée des Japonais, mais ses plans ont été contre-carrés par une vaillante sélection du Costa-Rica.

Avec cette victoire, le Costa Rica met fin à une série de 7 défaites consécutives en Coupe du Monde. Sa dernière victoire remontait à Brésil 2014 lorsqu’ils avaient atteint les quarts de finale de la compétition.