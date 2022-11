Pour avoir « osé » critiquer les choix de Rigobert Song, notamment la non sélection de Michaël Ngadeu, l’ancien sélectionneur, champion olympique, aurait reçu une demande d’explication du président de la Fécafoot.

Le dernier passage de Jean Paul Akono sur la chaîne de télévision Equinoxe n’a visiblement pas été apprécié au sommet de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’ancien sélectionneur, champion olympique 2000 assure avoir reçu une demande d’explication de la part de Samuel Eto’o. La raison tournerait autour de son commentaire sur la non sélection de Michaël Ngadeu pour le Mondial 2022. « On m’accuse d’avoir osé interpeller le président de la Fécafoot pour qu’il pèse de son poids pour un éventuel retour de Ngadeu en sélection », a révélé Jean Paul Akono sur un plateau de Royal FM.

« On m’accuse aussi d’avoir dit que si Ngadeu n’est pas là, le Cameroun subira une débâcle. Que j’ai divisé les supporters des Lions et l’opinion camerounaise alors que nous avons besoin de l’union sacrée. Voilà ce qui est dit dans la demande d’explication », a-t-il ajouté. « Si le président de la Fécafoot m’avait suivi à la télé Equinoxe, il n’aurait pas fait cela. S’il m’avait suivi, il aurait pu m’appeler et me poser la question, parce que ce n’est pas ce que j’ai dit », poursuit-il.

Jean Paul Akono s’indigne : « Est-ce que je n’ai plus le droit d’interpeller le président de la Fécafoot ? Sauf si on me dit que je ne vaux plus rien dans le monde du football camerounais. Au lieu qu’on me balance une demande d’explication, on aurait pu m’appeler ».