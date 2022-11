Breel Embolo aurait voulu jouer pour son pays de naissance, le Cameroun. On sait désormais pourquoi malgré ses relances et celles de ses parents, cela n’a pas été possible. Il aurait fallu, tel que le déclare la mère du joueur, que le jeune quitte son manager pour s’associer à Utopia Group. Cet agence de management de joueurs, est une co-propriété de Samuel Eto’o Fils, le Président actuel de la Fécafoot et de Franck De Happi, fils de Me Happi, ancien Président du Comité de Normalisation. Et c’est ce jeune natif du Cameroun qui a inscrit le but qui défait son pays de naissance lors de leur premier match de la CM 2022.

Suite à la brouille entre les deux partenaires, c’est Smart Agency qui va prendre le relai (voir notre future enquête). L’autre membre du triumvirat, Ivo Chi, forme désormais un duo choc avec le Président. Et le stratagème est encore plus percutant. Camfoot est en mesure d’affirmer que presque tous les joueurs appelés en sélection U17, U18, U20 ont soit signé, soit promis de signer pour Smart Agency. Autant dire que puisque les meilleurs de ces catégories sont gérés par les meilleurs agents camerounais, et dont refusent de se faire dicter, ils sont bannis.

Au lendemain de cette révélation explosive de Germaine Embolo, les Lions Indomptables devaient aussi gérer la frustration de Martin Hongla. Peut-on en vouloir au joueur qui doit laisser sa place à quelqu’un qui n’a pratiquement pas de minutes de jeu dans les jambes? Ondoua a t-il promis de signer pour l’écurie du Président Eto’o?

Est-ce la même raison qui a empêché Sacha Boey, qui a changé lui-même sa nationalité sportive pour jouer pour le Cameroun, d’être sélectionné? On est en droit de se poser la question.