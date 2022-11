CDM 2022 : le Brésilien Cafu met en garde contre la Serbie

A quelques jours du premier match du Brésil lors du Mondial 2022, face à la Serbie, Cafu, ex-capitaine de la Seleção championne du monde 2002, fait un état de la sélection.

Le Brésil va évoluer dans le groupe G de cette Coupe du monde au Qatar. Selon Cafu, la Seleção peut « briser la domination européenne » qui dure depuis 20 ans. Si l’ancien arrière-droit fonde beaucoup d’espoirs sur Neymar, actuellement en forme avec le PSG, il met cependant en garde contre certaines sélections parmi lesquelles la Serbie, premier adversaire du Brésil dans le groupe qu’ils partagent avec le Cameroun et la Suisse.

Alors, quelles sélections sont susceptibles de surprendre ? « La Belgique, le Danemark, le Portugal et la Serbie, aussi incroyable que cela puisse paraître. La Serbie s’est qualifiée à la première place de son groupe. Ils ont très bien joué lors des qualifications pour le Mondial. Ils ont une équipe forte et n’ont pas peur de jouer au football face à n’importe quel adversaire », a déclaré le double champion du monde lors d’un entretien avec Eurosport.

A l’entendre, la Serbie et le Brésil seraient donc les deux favoris du groupe G devant le Cameroun et la Suisse. « Le fait que le Brésil n’ait pas gagné le titre depuis vingt ans, cela affecte un peu les supporters et enlève un peu de crédibilité à l’équipe nationale. Mais cette année, je pense que le Brésil est de retour », a-t-il prévenu.