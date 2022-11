CDM 2022 – Breel Embolo : « la Suisse n’a pas de limite »

A 25 ans, Breel Embolo s’apprête à vivre son deuxième mondial avec la Suisse. L’attaquant de l’AS Monaco qui rêve d’aller le plus loin possible va notamment affronter son pays d’origine, le Cameroun, lors de la première journée dans le groupe G.

Si pour certains joueurs, disputer la Coupe du monde cette année est perçu comme un rêve qui se réalise, pour Breel Embolo, ce n’est plus une surprise. « Jouer une Coupe du monde n’a rien d’anodin. Quand tu commences le football gamin, tu n’as qu’un rêve : disputer une Coupe du monde. Nous sommes un petit pays qui a bien évolué ces dernières années. Je suis impatient », a déclaré l’attaquant originaire du Cameroun.

Présenté comme l’un des meilleurs atouts offensifs de la Nati, le joueur de l’AS Monaco ambitionne d’aller le plus loin possible. « On n’a pas de limite. On a appris beaucoup ces dernières années. Et pas qu’en Coupe du monde. À l’Euro et en Ligue des Nations aussi. On a un groupe jeune et soudé, mais avec beaucoup d’expérience. On va essayer de franchir cette dernière étape », dit-il.