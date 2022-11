Coupe du monde 2022 : Neymar, la gâchette brésilienne

Véritable « machine » à buts, l’attaquant du Paris Saint-Germain est en grande forme. Neymar Jr sera le leader d’une génération à la recherche désespérée d’un titre qui leur a échappé à domicile en 2014.

Pour sa troisième participation à une phase finale de Coupe du Monde, Neymar aura à cœur de sortir le grand jeu. Sur la plus grande et belle scène, le Parisien nourrit un certain sentiment d’inachevé. Lors du Mondial 2014 à domicile, l’ancien barcelonais s’est blessé contre la Colombie en quart de finale et il n’a pas participé à l’humiliation face à l’Allemagne (7-1) en demi-finale.

En Russie, il y a quatre ans, même si l’international auriverde a certes bien joué, la défaite face à la Belgique en quart de finale était trop précoce pour se réjouir de sa performance globale. Mais le Brésilien aborde cette nouvelle campagne avec une certaine sérénité. Confère ses performances sur le terrain avec le Paris Saint-Germain cette saison, bien loin de celles de l’année dernière.

Auteur de 15 réalisations et 12 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues, Neymar est actuellement sur un nuage et il aura la lourde tâche de mener sa sélection vers le graal éternel. Le Cameroun, troisième adversaire du Brésil en phase de groupes doit rester sur ses gardes face à la gâchette brésilienne.