CAN 2022 : l’Algérie de Riyad Mahrez, troisième pays qualifié

Alors qu’on pensait que les verts avaient fait l’essentiel, ils vont subir une grosse pression en fin de première mi-temps et Musona après avoir trouvé le montant gauche de M’Bolhi sur un premier coup-franc, va en marquer un en pleine lucarne (43’).

A la mi-temps Logarusic effectue deux changements et le Zimbabwe va pousser. Si les verts ont bien tenu le premier quart d’heure, la chaleur et la fatigue vont jouer en faveur des locaux qui vont se montrer très dangereux mais assez maladroits à la conclusion. Belmadi lance alors Brahimi et Bounedjah notamment et ce dernier l’occasion de marquer le troisième but mais ça passe de peu à côté (73’).

Logarusic fait rentrer Prince Dube et moins d’une minute plus tard il trompe M’Bolhi, alors qu’il se trouve seul au second poteau sur corner (81’).

Malgré l’entrée en jeu d’Adam Ounas aussi, les algériens n’arrivent pas à se montrer dangereux et vont finalement se contenter du point du match nul qui leur permet de se qualifier à la prochaine CAN