CAN 2021 : voici les Chapeaux du tirage au sort

La CAF a communiqué la composition des 4 Chapeaux du tirage au sort de la CAN prévu ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé. Ils sont composés de 6 équipes chacun. Et deux nations appartenant au même Pot ne peuvent se retrouver dans le même groupe, à l’issue du tirage. Selon l’instance africaine du football, la répartition s’est faite « sur la base du classement mondial FIFA/Coca-Cola publié le 12 août 2021 (le dernier classement publié avant la date du tirage au sort) ».

Ainsi donc, le premier Chapeau est constitué des têtes série. Il s’agit de l’Algérie, tenante du titre et le Cameroun, pays-hôte. Mais aussi le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Chacune de ces six équipes sera tirée en position 1 dans chaque groupe. Le Chapeau 2 affiche lui-aussi fière allure. Il est composé de l’Egypte, du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Le Gabon fera figure de favori dans le Chapeau 3 qu’il partage avec le Cap-vert, la Mauritanie, la Sierra Léone, le Zimbabwe et la Guinée Bissau. Tandis que les deux petits nouveaux, les Comores et la Gambie qui vont disputer leur première CAN sont logés dans le Chapeau 4 avec le Malawi, le Soudan, la Guinée Equatoriale et l’Ethiopie.