CAN 2021 : le tirage au sort le 17 août !

Initialement prévue le 25 juin dernier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, la cérémonie du tirage au sort de cette CAN avait été reportée « en raison du contexte sanitaire ». Cette fois, elle aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé, le 17 août. L’annonce officielle de cette nouvelle date vient d’être communiquée aux autorités camerounaises, par le secrétaire général de la CAF. La phase finale de la CAN est prévue du 9 janvier et au 6 février 2022 au pays des Lions indomptables. Ce sera la deuxième édition à mettre aux prises 24 nations.

