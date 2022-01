CAN 2021 : le Soudan et le Zimbabwe se neutralisent en amical

La Coupe d’Afrique des Nations 2021 pointe à l’horizon. Et il y a des équipes qui ne comptent pas perdre de temps. C’est le cas du Soudan. Déjà présents au Cameroun, hôte du tournoi, les Crocodiles du Nil ont disputé leur deuxième match de préparation ce dimanche face au Zimbabwe. Après le 3-2 concédé contre l’Ethiopie il y a trois jours, les hommes d’Hubert Velud ont arraché le nul 0-0. Un bol d’air pour l’équipe soudanaise qui dispute son premier match de la CAN le 11 janvier face à la Guinée Bissau. Soit un jour après le duel entre le Zimbabwe et le Sénégal.

