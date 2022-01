CAN 2021 : le Sénégal et Mané miraculés

Les Lions de la Terenga ont tremblé, mais ils repartent du stade Omnisports de Bafoussam avec 3 points et une victoire précieuse face au Zimbabwé (1-0). Longtemps tenus en échec par Kadewere et ses coéquipiers, les hommes d’Aliou Cisse ont dû attendre les ultimes secondes de la partie pour remporter ce premier match de la CAN 2021 dans le groupe B. Grâce notamment à un penalty transformé par la star de Liverpool Sadio Mané. Une victoire dans la douleur pour les Sénégalais, auteurs d’un match pauvre en occasions nettes de but.