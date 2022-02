CAN 2021 : le Cameroun offre un show explosif en clôture

Le Cameroun a donc mis les petits plats dans les grands. Sur la pelouse du stade principal d’Olembe, devant plusieurs milliers de supporters sénégalais, camerounais et égyptiens, l’on a chanté et dansé le titre à succès sud-africain « Jerusalema ». Master KG et Nomcebo ont enflammé la scène avant que les valeurs camerounaises de la musique urbaine, Salatiel, Daphné et Stanley Enow ne clôture le show. Juste à temps avant la finale entre le Sénégal de Mané et l’Egypte de Salah.