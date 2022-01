CAN 2021 : le Cameroun accroché par le Cap-Vert

Le Cameroun visait une troisième victoire d’affilée ce soir face au Cap-Vert. A la place, les hommes d’Antonio Conceiçao ont été accrochés par les Requins Bleus (1-1), à l’occasion de la troisième journée dans le groupe A de la CAN 2021. Un résultat qui permet aux Lions Indomptables de conserver la place de leader du groupe A, si importante pour le prochain tour. D’ailleurs, avec leurs 7 points, les coéquipiers de Jérôme Onguéné affronteront un meilleur troisième, lors de la phase des huitièmes de finale.

Aboubakar ne s’arrête pas

Aligné en pointe, toujours avec le brassard de capitaine au bras, Vincent Aboubakar a une nouvelle fois répondu présent. Après un premier pétard de Michaël Ngadeu (5e), l’attaquant d’Al Nasr affichait ses intentions avec une frappe qui manque malheureusement le cadre (17e). Vozinha dévie sa seconde tentative (32e). Et la troisième fut la bonne : à la réception d’un ballon dévié par le dos d’Harold Moukoudi dans la surface, le capitaine camerounais arme un missile du gauche qui file droit dans la lucarne du gardien cap-verdien (1-0, 39e). Le cinquième but de l’ancien Lorientais imite un illustre ancien : Samuel Eto’o, dernier joueur à avoir inscrit également cinq buts lors des trois premiers matches d’une CAN. C’était en 2008, au Ghana.

Ça passe aussi pour le Burkina Faso

Peu entreprenant en première période, les Requins Bleus revenaient des vestiaires avec plus de détermination. Et dans cette envie de se relancer, Humberto Bettencourt, le sélectionneur-adjoint en place côté capverdien en l’absence de Bubista (positif au Covid-19), a remplacé son attaquant de pointe, Willy Semedo, par Garry Rodrigues. Un choix fort judicieux car le nouveau-venu sur la pelouse n’a mis que quelques minutes pour égaliser. Kenny Rocha a centré et Garry Rodrigues a trompé toute la défense camerounaise d’une jolie Madjer (1-1, 53e).

Une fois de plus, André Onana ne terminera pas un match sans encaisser. Piqués par ce scénario, les hommes de Conceiçao ont repris le contrôle du ballon. Mais Aboubakar a manqué de précision (65e) et Vozinha a mis en échec Samuel Oum Gouet (71e). Finalement, le score demeurait inchangé.

C ‘est le Burkina Faso (4 points), également tenu en échec par l’Ethiopie (1-1) après avoir mené, qui va accompagner le Cameroun en huitièmes de finale. Le Cap-Vert et ses 4 points reste dans le suspense.