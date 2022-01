CAN 2021 : le Burkina Faso élimine le Gabon aux tirs au but

Quel scénario fou durant ce match entre le Burkina Faso et le Gabon ! Les Burkinabés auraient en effet dû plier l’affaire dès le temps réglementaire, mais ont finalement concédé un but dans la dernière minute sur un corner repris par Ecuele Manga (90+2e), alors que Gabonais évoluaient à dix depuis longtemps !

Les Burkinabés tenaient le bon bout malgré un penalty manqué de Bertrand Traoré, après une faute peu évidente sur Kaboré dans la surface. L’ancien attaquant de l’OL s’est ensuite racheté en allant ajuster le portier gabonais de l’intérieur du pied (28e). En deuxième période, les Burkinabés ont eu les occasions de creuser l’écart, avec un Gabon réduit à dix. Mais Ecuele Manga a donc inscrit ce but décisif, le Gabon pouvant même espérer le 2-1 avec Boupendza filant au but, avant un hors-jeu sifflé de manière incompréhensible !

Après une prolongation où les Burkinabés ont marqué un but finalement refusé, avant deux arrêts d’Amonome, le portier gabonais, c’est donc finalement le Burkina Faso qui a arraché sa qualification après une séance de tirs au but folle ! Bouanga, Meye, Boupendza, Poko, Ecuele Manga, Ameka Autchanga ont marqué pour le Gabon, même réussite pour Kaboré, Ouattara, Tapsoba, Yago, Guira, Konaté et Ouedraodo côté burkinabé. Kanga, N’Gakoutou, Palun pour le Gabon et Simpore, Tapsoba pour le Burkina ont échoué.