CAN 2021 : ils ont joué la Coupe d’Afrique des Nations, mais n’ont pas été payés

C’est le cas des stadiers et des chauffeurs qui ont travaillé à leur détriment avant et pendant le mois de la compétition. Ils ne pouvaient se permettre des retards, et ont bossé durant la grande période d’incertitude due à la crise sanitaire. Ils ont côtoyé à leur détriment bien de personnes venant d’horizons divers avec la hantise de se faire contaminer. Certains l’ont effectivement été. D’autres n’ont pas pu s’en remettre. Mais ils n’ont pas toujours reçu le moindre kopeck de leurs dus.

Ce mercredi, ils ont pris leur destin en main et sont descendus dans les rues de Douala pour espérer se faire entendre.

Comme le rapporte Africafootunited, sur les pancartes brandis par les manifestants, on pouvait lire : » Payez nos primes de la CAN 2021 », d’autres plaques affichaient : » Nous sommes 500 stadiers, on veut notre argent de la CAN. On a trop patienté. »

Ce n’est pourtant pas de la mer à boire. Chacun réclame un paiement de 500 000 FCFA tel que promis

Ne dit-on pas que tout travail mérite salaire ? On devrait peut-être ajouter "dans un délai maximum de 30 jours".