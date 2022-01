CAN 2021 – Gabon : les Panthères refusent d’embarquer pour le Cameroun

Pas de prime, pas de CAN. Les joueurs de l’équipe du Gabon sont catégoriques. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers exigent le paiement de leurs primes avant de rejoindre le Cameroun où ils vont prendre part à la CAN 2021. Les Panthères devaient quitter les Emirats Arabes Unis où ils ont effectué leur préparation dès ce mercredi. Mais les joueurs ont refusé de monter dans l’avion afin de rallier Yaoundé.

« Les joueurs ont été catégoriques. Ils ne prennent pas l’avion si la situation du paiement des primes n’est pas réglée. Ils déplorent également le fait que l’un des responsables ait indiqué qu’ils prendraient des joueurs locaux pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 s’ils n’embarquent pas », renseigne une source proche de la délégation gabonaise à nos confrères de l’Union.