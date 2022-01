CAN 2021 - Bertrand Traoré : « c’est un scandale pour l’organisation  (...)

« Hier, on attendait le service qui devait nous passer les test Covid. On devait le faire le matin. Une équipe médicale s’est présentée à notre hôtel. Mais nous avons refusé d’être prélevés parce que ce n’est pas la CAF qui avait envoyé cette équipe médicale. On nous a dit qu’on allait passer les test dans l’après-midi mais c’est finalement le soir qu’on les a fait. Et au lieu du PCR on nous a fait des test anti géniques. Et ce matin on apprend qu’on a des cas positifs. C’est un scandal. Il faut revoir l’organisation », s’est insurgé Bertrand Traoré.