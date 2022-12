Un miracle est-il possible? Le Cameroun en a déjà réalisé quelques-uns dans son histoire. On se souvient de la Coupe du Monde 1982 où les pays africains étaient moqués. Les performances des Lions ont fait écarquiller les yeux. À Abidjan en 1984, Dr Abéga et et co-équipiers nous ont mis sur la map. En 1988, au Maroc, c’est le 2e titre de la CAN. Puis vient 1990 qui va établir le Cameroun parmi les plus grands.

On connait la suite. Mais l’histoire peut se retourner en notre faveur dès aujourd’hui. Alors… priez pour les Lions Indomptables.