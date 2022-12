Rigobert Song a totalement remanié son offensive et a jeté toutes ses cartes sur la table dès l’entame. Il a décidé d’associer la paire Aboubakar – Choupo avec le joueur du Bayern Munich qui va évoluer un cran plus bas. Ce sera dans un système tactique en 4-2-3-1.

Il va falloir que cette offensive trouve un équilibre parce que Choupo-Moting joue depuis trois ans en club au poste d’attaquant de pointe.

Cette équipe du Cameroun sera imprévisible dans tous les sens. Toute la charnière centrale a été remanié avec un positionnement plus bas pour Zambo Anguissa et Kundé Malong. Ces deux joueurs ne jouent jamais à ce poste là en club. Les Lions dans leur formation de départ joue donc sans véritable milieu récupérateur. Sachant comment les détails sont importants pour ce genre de match, une défensive collective et coordonnée doit être mis en place. Le match de la Corée du Sud de ce vendredi contre le Portugal devrait leur servir de motivation.

Une autre statistique importante est la qualité de la défense brésilienne. Elle ne prend pas de but. Encore plus, elle n’a permis aucun tir cadré vers ses buts lors des deux premières rencontres. Ce sera donc un défi de taille pour les quintuples champions d’Afrique.

Comment va se comporter la paire Ebossé – Christopher Wooh dans l’axe de la défense des Lions Indomptables? Ce sera la première sélection pour Christopher Wooh en Lion Indomptable.