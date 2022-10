L’Algérie pourrait prendre sa revanche sur le Cameroun. Après s’être fait « Tokoekambilisé » par les Lions Indomptables et éliminé de la Coupe du Monde Qatar 2022, le pays de Djamel Belmadi s’est porté candidat à l’organisation de la CAN 2025. Ce pays qui rêvait de soutirer la CAN 2021 au Cameroun en travaillant en coulisses va tenter de récupérer celle qui a été retirée à la Guinée. Selon DZfoot, c’est leur Ministre des Sports a officiellement montré l’intérêt pour l’organisation de cet évènement auprès de la CAF.

C’est vendredi dernier que le Président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé le retrait de la compétition à la Guinée. Faisant face à de multiples problèmes multisectoriels, ce pays de l’Afrique de l’Ouest ne pouvait assurer au niveau des infrastructures. Le cahier de charges de la CAF pour l’organisation d’une telle compétition est des plus strictes. On savait depuis 2014 lorsque la CAF a décidé d’accorder l’organisation de cet évènement à la Guinée que le challenge serait difficile à relever. Mais, le Président Hayatou estimait qu’en leur accordant du temps, cela leur permettrait de développer les infrastructures à la grandeur de leur nation. Le pari n’aura pas fonctionné, certainement faute à l’instabilité politique chronique de ce pays qui regorge d’immenses talents.

Il ne fallait pas plus que cette annonce de Patrice Motsepe pour aiguiser les appétits. Les pays étant bien fournis en infrastructures ont tout de suite été montré en favoris. L’Afrique du Sud et le Maroc, notamment, d’habituels « récupérateurs », seraient intéressés. Après tout, au vu de leurs capacités existantes, l’investissement financier sera minimal.

Algérie – Cameroun : le drame et la délivrance

Le Ministre des Sports de l’Algérie n’a pas fait dans la nuance:

L’Algérie, qui se sent souvent frustrée par les décisions de la CAF, espère avoir des arguments à faire valoir. Des arguments, selon DZfoot, « qui s’appuie sur plusieurs arguments en sa faveur forte de sa récente organisation réussie des Jeux Méditerranéens à Oran l’été dernier, de la livraison de ses nouvelles infrastructures sportives et de l’organisation future du CHAN 2022 (reporté suite à l’épidémie de Covid) sur ses terres en janvier prochain ».

«Après le retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée, nous sommes prêts à déposer un dossier de candidature solide qui permettra à l’Algérie de défendre ses chances d’organiser cet évènement (..) Il n’y a aucune différence entre le CHAN et la CAN. Nous sommes pleinement investis dans l’organisation du CHAN. Si nous sommes capables d’organiser le CHAN, alors nous serons tout à fait en mesure d’organiser une CAN. Ce sont les mêmes cahiers des charges avec les mêmes exigences. L’Algérie est prête! » Ministre des Sports de l’Algérie

ECamfoot.com croit savoir que si l’Algérie se fait offrir une telle opportunité, tout le peuple priera très fort pour que le Cameroun atteigne la finale. Et comme il est à peu près certain que l’Algérie y arrivera, les deux nations pourront en découdre dans ce match ultime pour le trophée. Au fond du cerveau de Djamel Belmadi, il espérerait avoir Bakary Gassama comme arbitre central pour rejouer le match du 29 mars 2022. Et s’il pense avoir un dénouement différent, c’est mal connaître le Cameroun qui a des milliers d’autres « Toko-Ekambi ».

