Qatar 2022 : Yannick Noah « n’est pas sûr » de regarder le Mondial

Invité ce vendredi matin par RTL pour promouvoir son nouvel album « La Marfée », Yannick Noah, grand amateur de football et fan inconditionnel de l’équipe nationale du Cameroun a affirmé qu’il ne devrait pas regarder les matchs de la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Malgr son amour pour le football, le lauréat de Roland-Garros 1983 a en effet déclaré qu’il n’était « pas sûr de regarder la Coupe du Monde ». Non seulement parce qu’il sera en tournée, mais aussi en raison du malaise qui entoure le grand rendez-vous prévu au Qatar. « Avec cette Coupe du monde au Qatar, il y a quelque chose qui grince, qui ne sonne pas juste, souffle le chanteur. On ne peut pas être, d’un côté, sensible à ce qu’il se passe sur le plan écologique, et d’un autre côté tourner le dos malgré la passion qu’on a pour le foot (…) Le prix payé, c’est un peu cher ».