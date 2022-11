A moins de 24 heures du duel avec la Suisse, comptant pour la première journée de la Coupe du monde dans le groupe G, le manager-sélectionneur du Cameroun était face à la presse. Rigobert Song a notamment rassuré sur les chances de son groupe. Morceaux choisis.

« Nous sommes fins prêts. On attend juste le coup d’envoi pour démontrer de quoi nous sommes capables ».

« J’ai quatre participations au Mondial en tant que joueur. Il y a ce vécu, cette expérience. Avant, j’étais sur le terrain et aujourd’hui je dois transmettre. Aujourd’hui, mes joueurs sont des professionnels, ils savent ce qu’ils ont à faire. Je suis là pour les encadrer. Il ne faut pas qu’on retombe dans les mêmes panneaux que par le passé ».

« On est très sereins. Les erreurs commises par le passé ne vont plus se répéter. Les données ont changé un petit peu. On a aujourd’hui à la tête de la Fédération, un président qui est au four et au moulin, qui fait en sorte que les joueurs soient dans les meilleures conditions parce que nous l’avons vécu auparavant ».

« Demain, il est question de continuer avec ce que nous avons commencé il y a longtemps. Le classement n’a plus rien à voir. Le match se gagne sur le terrain. Nous respectons nos adversaires, mais nous ne sommes pas non plus nouveaux. Nous savons ce qui nous attend. Nous savons où nous allons, nous sommes concentrés et nous allons tout faire pour avoir les 3 points. Nous n’avons aucun doute ; nous savons que nous pouvons faire quelque chose ».