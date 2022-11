L’Arabie Saoudite a prouvé que tout est possible dans cette coupe du monde 2022 en défaisant la puissante Argentine lundi. Pour le second match de ce mardi, l’Allemagne et le Japon lançaient officiellement compétition. Il faut dire que les Allemands ont fait le buzz lors de la photo d’équipe, en protestant contre les positions politiques du Qatar telle que le montre notre image de couverture. Peut-être se sont-ils déconcentrés de l’essentiel qui est le jeu.

Dès l’entame, les Allemands prennent le contrôle des opérations. Loin de se laisser démonter, le Japon va proposer un pressing haut qui aurait pu être rapidement payant. Kamada va récupérer une balle à la 8′ Il va trouver Ito qui place un centre pour Maeda qui marque. Mais un hors-jeu est applelé sur l’action. Même s’il n’y a pas eu de but, cette action va prouver au Japon la fébrilité de la défense allemande.

Mais l’Allemagne maîtrise et l’attaque s’ajuste. Musiala contrôle le milieu offensif et fait voir sa qualité. Les Japonais font bloc, et travaillent bien. Les solutions offensives sont rares. Il ne va falloir que d’une faute du gardien Gonda en bataille contre Raum, pour permettre à l’Allemagne de bénéficier d’un pénalty. Gundogan ne va pas se louper et offre l’ouverture du score à l’Allemagne. (1-0, 34′). Dès cet instant, le Japon va subir les attaques de toute part.

En seconde mi-temps, le coach japonais va changer de système et passer en 3-5-2 pour densifier le milieu de terrain. Les allemands maîtrisent, mais ils doivent travailler plus forts pour contourner le bloc. Jamal Musiala prend les choses en main offensivement et nous gratifie de ses gris-gris. Il aurait pu plier le match, mais la réussite n’était pas au rendez-vous. Le gardien Gonda va aussi corriger à maintes reprises les absences de sa défensive. Les Japonais gèrent leurs temps faibles et compliquent la tâche de l’Allemagne jusqu’à ce que la Mannchaft commence à montrer des signes de fatigue.

A quinze minutes de la fin, les Allemands semblent manquer d’oxygène. Les Japonais vont tranquillement se déployer. Doan va profiter d’un dégagement mal négocié du portier allemand pour égaliser. Les allemands sont surpris et fatigués. Et ils multiplient des erreurs, si bien que Asano va se retrouver face à Neuer et ne va pas se louper. (2-0, 83′).

L’Allemagne va tout faire pour égaliser et va jeter dans la mêlée Youssoufa Moukoko. Le jeune surdoué n’y pourra rien.

C’est un excellent début pour le Japon dans cette Coupe du Monde 2022. Il démontre ainsi que les surprises sont possibles avec une bonne tactique.