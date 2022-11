En conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur de la Suisse, Murat Yakin, s’attend à ce que ses joueurs dominent la rencontre. «Je m’habitue à ce que l’équipe de Suisse soit dominante. J’ambitionne donc qu’on le soit, plus que l’adversaire, même si celui-ci voudra aussi l’être. Nous devrons créer du jeu, chercher des combinaisons, agir avec confiance.» C’est ainsi que la Suisse compte s’imposer face aux Lions Indomptables.

Cette sélection devrait logiquement mettre en place le même système qui lui a permis de sortir leader de groupe lors des éliminatoires de cette compétition. Même si le Portugal et l’Italie faisaient partie de ce groupe relevé, la Nati a joué avec son atout principal.

Lors des remises en jeu des six mètres, les attaquants belges cadrent les deux défenseurs centraux adverses alors qu’au milieu de terrain, c’est du marquage individuel strict. Le but est de bloquer l’axe, et de forcer le passage du ballon par les côtés.

Avec la qualité du jeu au pied de Andre Onana, le gardien camerounais va souvent apporter un surnombre en défense. Il pourra aussi mettre de longs ballons derrière la défense adverse si l’adversaire joue haut. Avec la qualité de vitesse de Toko-Ekambi et de Mbeumo, cela pourrait se révéler intéressant.

Offensivement. la Suisse aime avoir le contrôle du ballon. Et elle a des joueurs taillés sur mesure. Son capitaine, Granit Xhaka, a rappelé toutes leurs ambitions.

«Je suis fier d’être le capitaine de cette équipe et oui, je veux aller loin avec, a-t-il précisé. C’est un nouveau tournoi qui commence et je suis impatient comme tout le monde dans l’équipe. Les ambitions sont là. Oui, la Suisse est prête à écrire l’histoire.»

Si le capitaine suisse, dont le pays est bien mieux classé que le Cameroun à l’indice FIFA estime qu’i a «l’habitude de gérer la pression. Pour ce qui est de la position, nous sommes trois milieux sur le terrain. Nous nous entendons bien, nous avons des libertés et nous nous sommes bien préparés depuis dix jours que nous sommes ici».

Tout va se passer dans les transitions. Et les Suisses l’ont abondamment travaillé depuis dix jours. Ils sont prêts à lancer leur Coupe du Monde, de battre le Cameroun pour lancer une dynamique positive.

Le Cameroun justement devra soigner cette phase de jeu. Dans l’intention de tirer le meilleur parti de la vitesse de ses hommes de couloirs, on doit les trouver rapidement et de manière précise. Nos milieux de terrain doivent aussi faire preuve de mobilité en présence d’une sélection qui presse haut. Le Cameroun dispose néanmoins des joueurs capables de se sublimer.

Les joueurs de couloir devraient aussi s’impliquer défensivement de manière à densifier le milieu de terrain.

Tout compte fait Rigobert Song ce qu’il y a à faire pour contrecarrer les intentions de la Suisse.