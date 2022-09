L’ancien directeur de campagne de Samuel Eto’o est sorti du silence. Jean Bruno Tagne digère mal les manœuvres qui ont cours à la Fédération camerounaise de football pour permettre au président de l’instance d’avoir un mandat de 7 au lieu de 4 ans.

« Le mandat du président de la Fécafoot va passer de 4 ans à 7 ans ». Les révélations du responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football répugne une partie de l’opinion nationale. Parmi ceux qui ont du mal à digérer les manœuvres du patron de la Fédération, Samuel Eto’o, il y a son ancien directeur de campagne.

« C’est curieux que quelqu’un qui n’a même pas encore passé sa première année à la tête d’une institution pense déjà à prolonger son mandat », a réagi Jean Bruno Tagne dans les colonnes de Sport News Africa. « Lorsqu’on est sûr de ses réalisations dit-il encore, on va aux élections, on présente son bilan et on se soumet au vote. C’est ça la démocratie et la gouvernance dans une institution. Nous assistons à un vol de trois années de plus à la tête de la Fécafoot. Ce n’est pas pour ça que je me suis engagé ». Samuel Eto’o ne va pas aimer.