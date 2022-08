Le verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vient de tomber. Le processus électoral ayant conduit Samuel Eto’o à la présidence de la Fécafoot ne va pas être repris. Au grand dam du camp adverse qui promet de faire appel auprès tribunal fédéral suisse.

Fin de suspense ! Samuel Eto’o reste le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’ancien capitaine des Lions indomptables a eu gain de cause auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Après plusieurs mois d’une interminable processus judiciaire à rebondissement, la plus haute juridiction du sport a tranché : le processus électoral ayant conduit Samuel Eto’o à la présidence de la Fécafoot ne pas être repris.

Affaire terminée et rayée

Le TAS a en effet ratifié la Convention conclue le 31 mars 2022 par Samuel Eto’o et une faction de l’Assemblée générale 2009 de la Fécafoot. Et par conséquent dit que la procédure arbitrale TAS2021/A/8338 opposant la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) au Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (Cnosc) et Henri Claude Balla Ongolo et consorts « est terminée et rayée du rôle du TAS ». En effet, Samuel Eto’o avait engagé des démarches en vue d’une réconciliation avec les membres de l’AG de 2009. L’ex buteur du Barça avait ramené dans son camp 44 membres de l’AG 2009, dont certains parmi ceux qui avaient attaqué son élection. Au terme des travaux de deux réunions tenus en février et mars, ces derniers ont saisi le TAS à l’effet de retirer la procédure et de solliciter une réconciliation. Deux demandes qui ont donc pesé dans l’affaire.