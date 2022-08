De retour des Jeux de la Solidarité Islamique où ils ont décroché 3 défaites en autant de matchs, les Lions Espoirs ont plus de temps que prévu, pour préparer les éliminatoires de la CAN prévue l’année prochaine au Maroc.

Guy Feutchiné et son staff peuvent remercier la Confédération Africaine de Football (CAF). Après les mauvaises performances réalisées aux récent Jeux de la Solidarité Islamique en Turquie (3 défaites en 3 matchs), le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans a tout un mois supplémentaire devant lui pour préparer les éliminatoires de la CAN U23, Maroc 2023. En effet, le Cameroun a été exempté du premier tour de ces qualifications.

Avec 17 autres nations, le pays de Roger Milla passe donc directement au tour suivant, en attendant que les 20 pays les moins bien classés s’affrontent lors de ce premier tour. Les matchs aller sont prévus le 19 septembre prochain. Et le retour, le 27 septembre de cette même année. Guy Feutchiné et ses poulains débuteront leur campagne en octobre. Le Cameroun affrontera le vainqueur du match entre la Namibie et l’Angola. La sélection nationale espoir se déplacement chez son adversaire le week-end du 21 au 23 octobre. Avant de l’accueillir la semaine d’après.

Rappelons que les Lions U23 s’étaient qualifiés pour la phase finale de la précédente édition. Mais les joueurs alors entrainés par Rigobert Song, à l’époque, n’avaient pas été capables de passer la phase de groupes du tournoi organisé en Egypte en 2019. Les défis sont donc multiples pour le nouveau staff technique.