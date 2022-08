Mandataire de la faction de l’Assemblée générale qui souhaite l’annulation du dernier processus électoral de la Fécafoot, Abdouraman Hamadou a réagi après la sentence du TAS de ce mardi.

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a tranché ce soir en faveur de la fédération de Samuel Eto’o. En raison de la « Convention » signée le 31 mars dernier par le président de la Fécafoot et la majorité des membres de l’Assemblée générale de 2009, le TAS a décidé que la procédure arbitrale opposant la Fécafoot au Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (Cnosc) et Henri Claude Balla Ongolo et consorts « est terminée et rayée du rôle du TAS ».

Certains juristes ne comprennent pas cette décision eut égard à la jurisprudence en vigeur. Parmi eux, l’avocat de l’autre partie. Ainsi, Abdouraman Hamadou ne compte pas en rester là. Le mandataire de la faction de l’AG qui milite pour l’annulation du processus ayant conduit l’exécutif actuel à la présidence de la Fécafoot va se pourvoir en appel. « Comme nous le pressentions déjà, le TAS vient de rendre, en toute violation de son Code, deux sentences d’accord-parties dans les affaires TAS 8338 et TAS 8456 », a-t-il réagi sur Facebook.

« Comme je l’ai déjà annoncé dans ma publication datée du 8 août 2022, le Tribunal fédéral suisse sera saisi dès la semaine prochaine », a-t-il promis. Le président de Etoile Filante expliquait déjà que les actions qu’il mène avec son équipe « visent à restaurer l’ordre statutaire et légal à la Fécafoot afin de permettre aux vrais acteurs du football camerounais de désigner en toute indépendance leurs dirigeants dans le cadre d’un processus électoral organisé en conformité avec la loi, les Statuts de la Fécafoot et les principes démocratiques édictés par le Code électoral standard de la FIFA ».