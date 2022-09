Bahoken contre Boey. C’était le duel des camerounais en Turquie ce dimanche. Galatasaray tentait de prolonger son impressionnant début de saison en Süper Lig ce dimanche alors qu’il se rendait au Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu de Kasımpaşa. Lors de son dernier match, Galatasaray a battu Gaziantep FK 2-1 à domicile et a prolongé sa série d’invincibilité à trois (2V, 1N 0D). Cela les plaçait à la septième place du classement, avec 10 points après cinq matchs.

Kasımpaşa occupait la 12e place avec six points en cinq matches. Kasımpaşa a également remporté son dernier match de Süper Lig 2-0 au Corendon Airlines Park contre Antalyaspor.

Le précédent match de Süper Lig entre les clubs avait vu Kasımpaşa triompher 3-1 au NEF Stadyumu la saison dernière. Deux joueurs qui ont été cruciaux pour Kasımpaşa cette saison sont Florent Hadergjonaj et Haris Hajradinovic. Les deux hommes sont les meilleurs buteurs de l’équipe avec un but. Hadergjonaj et Hajradinovic partagent également le même nombre de buts en ouverture de match avec un chacun.

Bahoken contre Boey : la fiche du match

Super Lig 2022-2023 Kasimpasa 2 3 Galatasaray

Lors de leurs deux précédentes rencontres de Süper Lig à domicile cette saison, Kasımpaşa a enregistré une victoire et une défaite. Galatasaray n’a pas été battu en déplacement en championnat cette saison avec deux victoires et un match nul à l’extérieur. Les Cim Bom Bom sont sur une série de six matches sans défaite à l’extérieur (W3 D3 L0). La dernière fois qu’ils ont été battus à l’extérieur remonte au 10 avril contre Fenerbahçe.

Avec Stéphane Bahoken installé à la pointe de l’attaque, Kasımpaşa était confiant. Avec raison puisque l’international camerounais va inscrire le premier but du match. C’était à la 16e minute. Avec son compatriote Sacha Boey en défense, l’international camerounais croyait avoir fait le plus dur.

⏰ | 16 Minutos



⚽ Gol do Kasımpaşa SK



👦🏽 Stéphane Bahoken

🅰 Mortadha Ben Ouanes



🔵⚪ Kasımpaşa SK 1⃣

🔴🟡 Galatasaray 0⃣



📌 | Super Lig 2022/23 – 06º Rodadapic.twitter.com/aWkUpbnb8F — 🔴 🇹🇷🇧🇷 Galatasaray 🟡 Brasil 🇧🇷🇹🇷 ⚪ (@BRA_Galatasaray) September 11, 2022

Mais quatre minute plus tard, B. Gomis va égaliser. Galatasaray contrôle les opérations, et la possession. Cinq minutes après la mi-temps, c’est K. Aktürkoğlu qui met les visiteurs en avant sur une passe de Sérgio Oliveira. À la 69′, K. Aktürkoğlu fait 1-3. Le défenseur S. Çiftpınar va bien tenter une remontée en marquant à la 90′, mais le chant du cygne avait résonné.

Le duel Stéphane Bahoken contre Boey Sacha tourne à l’avantage du dernier. Galatasaray va grimper à la 3e place de la SuperLig.