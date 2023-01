L’abandon de l’achèvement du complexe d’Olémbé par la société Magil n’a pas fini de faire couler de l’encre. L’homme politique, candidat à l’élection présidentielle de 2018, Espoir Matomba donne son avis.

Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, le premier secrétaire du PURS a exprimé sa déception face à la gestion du complexe d’Olémbé.

Pour lui, il s’agit clairement d’un « braquage à ciel ouvert ». Il s’interroge par ailleurs sur la procédure d’attribution du marché au Canadien Magil. « La vérification de la capacité financière et technique d’une entreprise est une étape impérative lors de l’attribution d’un marché . Une passation de marchés qu’elle soit en procédure d’urgence ou normale doit pouvoir répondre aux procès établis par le législateur. »

Serge Espoir Matomba estime donc que l’Etat camerounais doit ester en justice contre cette société : « La société MAGIL doit donc être poursuivie, ses complices aussi. » Par ailleurs, l’homme politique estime que Magil doit restituer les fonds reçus pour des tâches non effectuées. « Et ces voleurs à col blanc doivent être contraints par la Justice de payer et dédommager l’Etat camerounais. » Conclut-il.