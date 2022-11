Il y aura explication ce mardi soir entre deux Lions Indomptables. L’attaquant de pointe, Choupo-Moting, reçoit le gardien, André Onana. Pour mériter le titre de leader de groupe, Inter Milan devra remporter le match par un score de plus de deux buts. Ce ne sera pas facile, mais pas impossible non plus. Suivez la rencontre avec nous sur Camfoot.com