Le manager de Swansea, club du Championship britannique, a salué l’impact de l’international Olivier Ntcham dans le gain contre West Bromwich Albion ce samedi. Entré au cours de la rencontre pour le preserver après un ereintant voyage en Asie, le milieu de terrain a fait basculé la rencontre.

Et cela se voit que Russel Martin adore le jeu du Camerounais. En conférence de presse d’après-match, malgré son gros match, le coach pense que les fans n’ont « pas vu le meilleur d’Olivier jusqu’à présent cette saison, mais il a été exceptionnel aujourd’hui. Il estime que le joueur n’était pas du tout content de ne pas avoir débuté la rencontre. Et sous le ton de la blague, il a dit ceci :

« Il s’est mis en colère peu après son entrée en jeu, alors peut-être devrions-nous envisager de mettre Olivier en colère la plupart des semaines !

« Il a été génial, donc je suis content… «

Lors de la fenêtre FIFA, Olivier Ntcham a été l’un des joueurs qui se sont le plus illustré. Si les supporters avaient tendance la plupart du temps à pointer Zambo Anguissa comme bouc émissaire de la fébrilité du milieu de terrain, son absence a montré les tares criardes de l’entrejeu des Lions. Ntcham a rapidement montré ses capacité, s’y est justement incrustré et a fluidifié le jeu. On se met à rêver que son jeu et celui de Zambo Anguissa soit complementaire.

Contre West Brom Albion, entré alors que son club était mené 2-1, va d’abord nivelé la marque pour ensuite offrir la passe décisive du dernier but.

C’est ce qu’on appelle entrée réussie.