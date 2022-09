André Onana a obtenu sa première titularisation de la saison avec Inter Milan. Mal en point depuis un certain temps, le club de Simeone Inzaghi savait que ce ne serait pas facile ce mercredi. Et pour cause. Depuis 2003, le Bayern a pris l’habitude de remporter son premier match de groupe en Ligue des Champions. Ce mercredi soir, les Munichois n’ont pas dérogé à la règle et ont signé une 19e victoire consécutive en ouverture de C1.

La fiche du match

UEFA Champions League - Phase de groupe Inter 0 2 Bayern Munich

Sur le terrain de l’Inter Milan, les hommes de Julian Nagelsmann ont rapidement posé leur domination. Le gardien intériste, André Onana, a plusieurs fois repoussé l’échéance mais sur un long ballon de Kimmich, c’est Leroy Sané qui ouvrait la marque (0-1, 25’). Avec ce 14e but à son compteur, Sané devient le 4e buteur allemand de l’histoire du Bayern en Ligue des Champions.

Derrière cette ouverture du score, peu ou pas de réaction côté milanais au grand désarroi de Simone Inzaghi.

Les statistiques de Inter – Bayern

Le Bayern donne la leçon à Inter de André Onana

Pour voir une réaction de l’Inter, il fallait attendre la seconde période. Tour à tour, D’Ambrosio et Dzeko manquaient la cible ou butaient sur la défense allemande. Le Bayern tout en maîtrise ne s’affolait pas et haussa le ton pour breaker l’Inter. Sur un magnifique double une deux entre Coman et Sané, ce dernier poussait D’Ambrosio à la faute qui marquait contre son camp (66’, 0-2).

Entrecoupé par un festival de changements, le Bayern continuait à maîtriser la fin de la partie et à mettre à contribution Onana (11 arrêts au total).

Supérieur dans tous les domaines, le Bayern a tenu son rang ce mercredi soir à Milan.