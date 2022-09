Trois Camerounais étaient de la formation de Eintracht Francfort alors qu’ils affrontaient à domicile Sporting Lisbon pour leur entrée en Ligue des champions. Le score du match est catastrophique pour le club de Ebimbe et Ndicka qui ont débuté la partie. Jérôme Onguene débutait au banc des remplaçants. Dans ce groupe D où on retrouve aussi Marseille et Tottenham, les places seront chères.

Le score sans appel de 3-0 indique la difficulté que Eintracht aura d’autant plus que Tottenham a aussi remporté son match contre Marseille.

UEFA Champions League - Phase de groupe Eintracht Frankfurt 0 3 Sporting CP

Le trophée de l’Europa League lui a permis de se qualifier pour la Ligue des champions. S’il veut aller loin dans la compétition, il va falloir à tout le moins gagner en efficacité. Le club a eu plusieurs occasions, mais n’a pas pu concrétiser. Le Sporting Portugal a attendu son heure et a frappé par Edwards (65e), Trincao (67e) et Nuno Santos (82e). Ce fut difficile pour les deux binationaux camerounais, Ebimbe et Ndicka. Onguene n’a pas été lancé dans la mêlée.