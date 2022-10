Transfert: Arnaud Djoum signe à Dundee United en Écosse

» Lorsque l’opportunité se présente de recruter un joueur de la qualité d’Arnaud, vous devez y réfléchir sérieusement. Il correspond parfaitement au profil du type de joueur que nous voulons dans notre Club. Il est talentueux, expérimenté et un international établi. Nous sommes convaincus qu’Arnaud Djoum sera un atout précieux pour nous, sur le terrain et influent en dehors. Il a eu un impact lors de son précédent séjour en Écosse et est bien connu de Liam depuis leur temps ensemble à Hearts… Nous avons travaillé dur pour faccélérer le processus de permis de travail pour nous assurer qu’il est disponible pour les matchs dès que possible. »

Le directeur sportif de Dundee United, Tony Asghar