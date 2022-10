Comme de nombreux commentateurs sportifs camerounais, l’ancien attaquant des Lions indomptables, Mohammadou Idrissou a de la peine à comprendre les critères qui auraient favorisé la sélection d’Etienne Eto’o, fils du président de la Fécafoot Samuel Eto’o, dans la tanière des moins de 23 ans.

Mohammadou Idrissou a encore frappé. Connu pour ses sorties fracassantes sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, l’ancien attaquant des Lions indomptables s’insurge cette fois contre la convocation d’Etienne Eto’o, fils du président de la Fécafoot Samuel Eto’o, avec la sélection nationale des moins de 23 ans qui prépare les éliminatoires de la CAN 2023.

S’il ne semble pas avoir un problème particulier avec le jeune joueur de 20 ans, l’ex buteur de Francfort, d’Hanovre et d’Union Hallein s’interroge principalement sur les critères qui auraient favorisé sa sélection. Etant entendu que le sociétaire d’UD Poblense est remplaçant dans un club de cinquième division d’Espagne.

Mohammadou Idrissou s’interroge

« Je m’adresse à vous chers parents camerounais. Quand je vais parler, les gens vont dire que Idrissou aime bavarder. Est-ce que nous n’avons pas des joueurs qui ont 23 ans et qui jouent dans le championnat camerounais ? », a-t-il entamé dans une vidéo publiée ce vendredi 14 octobre. « Dans des clubs ici en Europe, il y a des joueurs qui jouent le championnat de deuxième division et qui sont qualifiés. Pourquoi on n’appelle pas ceux-là ? Est-ce que c’est normal qu’on convoque l’enfant de Samuel Eto’o Fils, qui joue en quatrième division [la cinquième division en réalité, Ndlr.] au Portugal [en Espagne plutôt, Ndlr] et qui n’est même pas titulaire ? », a-t-il questionné.

Mohammadou Idrissou pourrait poser la question autrement : et si Etienne Eto’o ne portait pas le nom qui est le sien, aurait-il été sélectionné alors qu’il ne compte que 47 minutes dans les jambes cette saison en D5 ? Ou encore : un autre footballeur « lambda », remplaçant dans le même club, en cinquième division espagnole aurait-il la même chance d’être sélectionné chez les U23 camerounais ?