Il y a un joueur qui est transformé depuis son choix dans la liste des 36 joueurs que Rigobert Song a emmené en Asie. Olivier Ntcham réalise depuis lors des performances intéresantes. Il est clair qu’il ne souhaite en aucun cas manquer ce rendez-vous. S’il le faut, il va forcer le staff technique a avoir de la difficulté de le laisser en dehors du groupe.

En match de Championship, il a inscrit un deuxième but en autant de match. Ce but était important puisque c’était celui de l’égalisation. On jouait le début de la deuxième mi-temps. Cabango va inscrire de la tête le but de la victoire à la 10e minute du temps additionnel. Le long temps additionnel était dû à un microphone défectueux pour l’un des officiels, ce qui a provoqué l’arrêt du match.

Pour ce qui est de son action de but, Olivier Ntcham a été repéré par Grimes. Comme lors du match contre West Brom, il a bénéficié de temps et d’espace de la part des locaux. Et c’était une erreur à ne pas commettre. Il en a profité pour tirer au but du pied droit. Le ballon a été légèrement dévié, mais rien ne pouvait arrêter la frappe de l’international camerounais.