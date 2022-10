Il a du talent, ça c’est sûr. Il a souffert les dernières saisons de blessures, et a eu de la difficulté à maintenir son physique. Mais depuis le début de la saison, l’international camerounais bénéficie de la confiance de son entraîneur. Il joue plus à droite du milieu de terrain qu’en attaque. Titulaire 14 fois sur 17, il a déjà amassé 4 buts cette saison.

Avec 1288 minutes de jeu, il est le 3e joueur le plus utilisé de son club. C’est dire toute la confiance qu’ont envers lui, ses entraîneurs. On est loin du Christian Bassogog de la CAN 2021, qui avait une mobilité inexistante. A l’instar de Leo Messi du Paris Saint-Germain, le jeu du meilleur joueur de la CAN 2017 est totalement transformé.

À 26 ans, il n’a jamais participé à une phase finale de Coupe du monde. Logiquement, il aurait dû tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre le staff de sa qualité. Sa performance lors de la CAN 2021lui aura peut-être définitivement fermé la porte du Qatar. Mais il ne semble pas perdre espoir.

La rencontre de ce mercredi opposait Bassogog à son ancien club. Il va transformer un penalty pour offrir la victoire à Shangai Shenhua.