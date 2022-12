André Onana s’est confié à Sky Sport. Le portier camerounais a répondu à plusieurs questions notamment sur la reprise de la Serie A en janvier, et ses objectifs avec les Nerazzurri.

André Onana sait ce qu’il veut. Et ce qu’il veut, c’est tout gagner avec l’Inter Milan. Fier du de la victoire obtenue contre Sassuolo (1-0), le gardien de but est convaincu que son club peut faire de grandes choses cette saison. « On a fait un bon match, on a joué contre une super équipe et c’était important pour nous de gagner. J’ai beaucoup de confiance en nous, on a montré qu’on pouvait tout faire comme contre Barcelone par exemple », a-t-il confié.

Le tout jeune retraité international camerounais poursuit en affirmant que son rêve ultime est de tout gagner avec l’Inter, vu qu’il ne jouera plus avec son pays. « Oui, je ne veux penser qu’à l’Inter et je resterai toujours un supporter du Cameroun. Mais je veux avoir la tête libre pour gagner tous les titres possibles », a conclu l’ancien Ajacide.