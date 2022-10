Serie A : Enzo Ebosse, encore un week-end à oublier

Enzo Ebosse et Udinese enchaînent les mauvais résultats. A l’occasion de la onzième journée de Serie A ce dimanche, le défenseur camerounais et son club se sont inclinés 1-2 devant Torino.

Il ne fallait pas perdre ce duel. Mais Enzo Ebosse et Udinese l’ont perdu. Déjà en difficulté après une série de trois matchs sans victoire toutes compétitions, le défenseur camerounais et ses coéquipiers ont encore été battu ce dimanche, lors de la 13e journée de Serie A italienne. Et cette fois, le bourreau se nomme Torino (1-2). Malgré de nombreuses situations chaudes, les Bianconeri ont manqué de réalisme et de chance face à des Turinois imprévisibles.

Les deux équipes évoluaient dans un schéma quasi similaire : une défense à trois, un milieu à 5 avec un seul pointeur en attaque. Entre intensité et agressivité, les protagonistes se rendaient coup pour coup. Ola Aina ouvrait le score pour Tornio (14e). Gérard Delofeu égalisait ensuite (26e). Malgré un Enzo Ebosse qui a souvent bien géré sa zone, Pietro Pellegri enfonçait le clou en inscrivant le but du break (1-2, 69e) pour les visiteurs qui se relancent après la défaite face à Juventus (0-1).