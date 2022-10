Suisse : Jean-Pierre Nsamé répond à Mario Balotelli

Ce dimanche, Jean-Pierre Nsamé et Young Boys se déplaçaient à Sion où Mario Balotelli ne leur a pas rendu la tâche facile, lors de cette 13e journée du championnat suisse. L’attaquant italien a ouvert le score sur penalty. Mais en face, Nsamé a répondu, toujours sur penalty, pour un nul d’un but partout.

Tout s’est joué durant la deuxième période. Si Young Boys avait le contrôle du jeu, ce qui manquait, ce sont les occasions dangereuses de but. Jean-Pierre Nsamé, Fassnacht et Rieder ont certes réussi à tirer dans de bonnes positions, mais les ballons étaient soit trop centrés sur le but, soit ils passaient à côté du cadre. Or, il aura fallu un penalty aux locaux pour enfin voir des filets trembler.

YB – Sion endet mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Tore fielen per Foulpenalty in der zweiten Halbzeit. Balotelli brachte Sion in Führung, Nsame glich aus.#BSCYB #YBSION pic.twitter.com/EjXX9sYdEV — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) October 22, 2022

C’est Mario Balotelli qui se charge de le tirer et de marquer pour le 1-0 (53e). Un peu plus de dix minutes plus tard, les visiteurs ont également obtenu un penalty après que Schmied a retenu Jean-Pierre Nsamé. L’attaquant camerounais a répondu au buteur italien, en transformant lui-aussi son penalty (1-1, 64e). Ce qui porte à huit, son nombre de but en 13 matchs de championnat cette saison. Le Camerounais occupe la première place au classement des buteurs, tandis que son club est leader du championnat.