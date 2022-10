Ligue 1 : Ganago buteur, Castelletto a tout gâché

Auteur de son troisième but de la saison sous le maillot du FC Nantes ce dimanche à Nice, Antoine Kombouare a commis « l’erreur » de sortir Ignatius Ganago au profit d’un Jean-Charles Castelletto qui a offert le penalty de l’égalisation (1-1) au Gym en fin de match.

Parti pour enchaîner une deuxième victoire consécutive, le FC Nantes a obtenu le nul 1-1 à Nice ce dimanche, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant pour les Canaris qui tenaient leur victoire au bout des doigts. Il aura fallu que l’entraineur Antoine Kombouare fasse entrer un Jean-Charles Castelletto devenu remplaçant en raison de ses multiples contreperformances, pour voir le score virer au nul en fin de match.

Et de 2 pour Ganago

En effet, Ignatius Ganago et ses coéquipiers avaient bien démarré la partie, s’installant dans la moitié de terrain adverse et empêchaient les Aiglons de sortir. Après une première période plutôt serrée, le déclic est arrivé dès la reprise. Sur un long ballon de Merlin, Blas devance Dante qui commet une faute grossière. L’arbitre laisse jouer puisque le ballon arrive côté gauche dans la course de Simon. L’ailier nantais déborde et centre au sol pour Ignatius Ganago, dont la reprise à bout portant atterrit dans la lucarne de Schmeichel (0-1, 49e).

Auteur d’un bon match, le buteur camerounais va ensuite céder sa place à son compatriote Jean-Charles Castelletto. Et comme c’est devenu une tradition ces dernières semaines, le défenseur de 27 ans va tout gâcher. C’est lui qui va en effet être auteur de la main qui a provoqué le penalty de l’égalisation dans le temps additionnel (1-1, 90e+7). Nantes est désormais quinzième au classement. Les Canaris n’ont plus que 2 points de plus que le premier relégable, Brest.