Bien que privé de Thomas Müller et Lucas Hernandez, le Bayern Munich semblait faire le boulot en menant 2-0 grâce à deux buts de Leon Goretzka (33e) et Leroy Sané (53e). Mais le match a basculé dans un Signal Iduna Park, toujours porté par son fameux mur jaune. D’abord avec la réduction de l’écart signée Youssoufa Moukoko, qui bénéficiait d’une passe décisive d’Anthony Modeste qui venait d’entrer en jeu (1-2, 74e).

Choupo-Moting faisait ensuite son entrée à la 82e minute, mais cela ne changeait rien au sort qui attendait son équipe et lui. En effet, le BVB va arracher l’égalisation sur un but d’Anthony Modeste. De la tête au second poteau, sur un ultime centre au bout du bout du temps additionnel (2-2, 90e+5) et alors que le gardien du BvB Alexander Meyer était monté dans la surface depuis plus d’une minute, l’attaquant français va obliger les visiteurs à se contenter d’un point. Au classement, les deux clubs sont à égalité (16 points chacun).