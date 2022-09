Il a été nommé à l’intersaison entraîneur du Paris Saint-Germain en replacement de Mauricio Pochettino. Christophe Galtier a exigé un nettoyage de l’effectif, question de ne travailler qu’avec des joueurs heureux de leur situation. Au final, il y a eu des départs massifs du PSG. Mais les principaux joueurs sont restés donc la ligne d’attaque avec Messi, Neymar et Mbappé.

Si Mbappé a obtenu une révalorisation salariale conséquente et que Neymar a été offert de quitter, le brésilien est revanchard. Ses statistiques sont impressionnantes. Et il ne compte pas surtout s’arrêter là. Sa rivalité d’avec Kylian Mbappé semble à jamais ouverte. Il estime que c’est l’attaquant qui aurait demandé son départ de l’équipe.

Alors, il veut exploser toutes les statistiques. Et son début de saison est impeccable. 8 buts, 7 passes décisives. Il est le leader de la Ligue 1 sur ces deux items.

Le PSG, qui avait fait le déplacement ce dimanche de Lyon pour jouer contre Toko-Ekambi, a assuré les trois points mis en jeu. L’unique buteur est Leo Messi. Et comme on pouvaiy déviner, sur une passe de Neymar.

Pour Christophe Galtier, « il était important de continuer notre série. On a vu les résultats de la journée et c’était de bon augure de venir gagner ici pour faire des écarts. On a fait un très bon match même si on peut regretter le nombre d’occasions ratées ou arrêtées par Anthony. Le score aurait pu être plus large, mais je crois que dans l’ensemble du match, on mérite notre victoire. »

Pour ce qui est de son joueur phare, il explique que « c’est lui qui donne le meilleur équilibre. Il a du volume, de l’intensité, il est aussi généreux pour l’équipe. Il est à la fois capable de se replacer et d’avoir des fulgurances, de la qualité technique. C’est un grand animateur. Evidemment que dans ces matchs, les grands joueurs doivent ressortir, à l’image de Ney et Lionel ce soir qui ont été très bons. Ney a beaucoup travaillé pour l’équipe, il est sorti à mon sens un peu rincé, un peu en colère, déçu, mais c’est normal. Il a un comportement irréprochable. »

Il va enfin dévoilé les raisons de cette transformation radicale de Ney. « Il s’est bien préparé, il est affûté. Il a beaucoup d’ambition cette saison, que ce soit avec le club ou aussi en termes de stats persos, et aussi avec sa sélection. »

Avec sa sélection ? On pense immédiatement à la Coupe du Monde Qatar 2022 qui se jouera dans moins de deux mois. Le Cameroun et le Brésil sont dans le même groupe. Un Neymar en forme, si le football était cartésien, devrait faire bouger notre milieu de terrain et notre défense. Et si la tendance se maintient, avec un seul milieu de terrain des 26 de Rigobert Song, titulaire en club, (Ntcham en 2e division anglaise), 90 minutes devrait être une éternité.