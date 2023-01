Le FC Nantes recevait l’Olympique Lyonnais ce mercredi au Stade de la Beaujoire. Si techniquement trois Lions Indomptables auraient pu être titularisés, Antoine Kombouraré a préféré laissé Ganago sur le banc de touche. Castelletto contre Toko Ekambi était donc l’affiche de cette rencontre.

Le FC Nantes espérait rester sur sa série d’invincibilité, mais savait que Lyon avait faim de victoire. L’arrivée de Laurent Blanc àla tête de la formation était supposé leur donner la chance de survoler la Ligue. Et de revenir au moins au niveau des places européennes.

Lyon demarre plutôt bien et se dit certainement que ce sera bien facile. Thiago Mendes trouve la barre transversale adverse sur un violent tir de coup franc. On joue seulement la 3e. Cette alerte est prise au sérieux par Castelletto et Nantes. Leur première occasion a failli faire mouche. Sur un centre en retrait de Guessand, la reprise de Mohamed s’envole (10′).

Castelletto contre Toko Ekambi: une mi-temps par équipe

Lyon va essayer de repartir, mais va se buter à une organisation et une structuration du terrain conséquente des Jaune et Vert. Le bloc équipe est bien positionné et relance à la première récupération. Comme à la 34e minute lorsque Blas lance Sissoko. Il va hésiter alors que l’angle de tir se réduit, puis va frapper. Ce sera un arrêt facile pour le gardien de Lyon. Lyon va repartir timidement avant que Evann Guessand, ne prenne une frappe bien captée devant la ligne de but (45′).

Le jeu reste équilibré en seconde mi-temps. Tactiquement dominés en première mi-temps, Lyon semble plus volontaire. Lyon tente des tirs à distance puisque Nantes ferme le jeu. Ganago va faire son entrée dans le jeu, mais Toko Ekambi et Lyon sont dans une poussée offensive et pressent. Les contres de Nantes ne mènent nulle part. Ils jouent cependant groupés autour de leur défense.

Devant plus de 27 000 spectateurs, le duel Castelletto contre Toko Ekambi n’aura finalement pas fait de gagnant. Nantes a fait une bonne premère péiode. Lyon est revenu fort en seconde, mais a été contenu par son adversaire. C’est donc un résultat logique.