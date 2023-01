Le franco-camerounais Ekitike est dans une forme resplendissante depuis quelques matchs. Avec les absences prolongées pour la Coupe du Monde de Messi, auxquelles il faudra ajouter les cartons de Neymar, puis les vacances forcées de Mbappé, le jeune joueur a eu droit à plusieurs minutes de jeu. Cela lui a permis de se remettre en confiance, et de se prouver qu’il pouvait jouer dans une équipe de stars.

Avec l’absence de Kylian Mbappé ce mercredi, Ekitike a été titularisé en pointe d’un trio composé outre de lui, de Messi et Neymar. Il fallait donc être prêt mentalement pour trouver des combinaisons avec deux des meilleurs joueurs actuels du football.

Tout est parti très vite. C’est Angers qui donne le coup d’envoi. Leur possession ne durera pas longtemps puisque Paris recupère la balle et fait tourner. Mukiele est décalé côté droit et il centre au parfaitement pour Ekitke. Il prolonge la balle dans le côté opposé sans se poser de question. (1-0, 5e). Le ton de la rencontre est donné.

Ekitike joue libéré

Il multiplie les combinaisons et semble à l’aise avec ses deux coéquipiers vedettes. C’est ainsi qu’il va récupéré un ballon dans le territoire adverse et va trouver Ruiz qui refile la patate à Leo Messi. Le champion du monde va frapper en puissance, mais le gardien angevin s’envole et détourne en corner.

C’est Neymar qui va trouver le franco-camerounais à la 36e minute, mais sa passe vers Messi est récupérée par la défense. À la 38e minute, Paris attaque constamment et Ekitike réussit un beau slalom avant d’être gêné lors de la frappe. En seconde période, Paris reprebd le contrôle. Ekitike propose des solutions comme à la 51e minute lorsqu’il prend la profondeur. Neymar tente bien de solliciter mais Bernardoni, le gardien, s’interpose.

Il aurait pu inscrire un autre but à la 59e minute. Messi trouve Bernat sur l’aile gauche. L’espagnol va centrer en retrait. Ekitike va le reprendre en deux temps après avoir raté son contrôle. Mais Bernardoni repousse.

Messi va inscrire le deuxième but du PSG qui va leur permettre de mieux gérer, avant que Ekitike ne laisse sa place. Il est crédité d’une bonne performance.