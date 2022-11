Manchester United : Choupo-Moting pour remplacer Ronaldo

Devenu l’une des pièces maîtresses de l’attaque du Bayern Munich en quelques semaines, Eric-Maxim Choupo-Moting (8 buts dont 7 successifs en 6 matchs toutes compétitions) est dans le viseur de l’entraîneur de Manchester United. Erik Ten Hag songe au Camerounais de 33 ans pour palier le départ annoncé de Cristiano Ronaldo.

Privé d’un Robert Lewandowski transféré au FC Barcelone, le système offensif du Bayern Munich n’a pris aucun coup. En témoignent les 66 buts marqués toutes compétitions confondues avec la contribution d’un Eric Maxim Choupo-Moting qui a gagné sa place dans le XI de Julian Nagelsmann. Le Camerounais a planté huit buts en 13 apparitions dont 7 successifs en six matchs toutes compétitions.

Des performances qui étonnent positivement le monde du football européen. Au point de lui donner une toute nouvelle cote sur le marché alors que son contrat court jusqu’en juin 2023. Le Daily Express confirme en effet que Manchester United réfléchit « sérieusement » à son recrutement pour le prochain mercato estival.

Ainsi, l’entraîneur mancunien Erik Ten Hag « admire sa polyvalence et son expérience » et lorgne sur une potentielle signature du Camerounais. Il viendrait prendre la place de Cristiano Ronaldo annoncé sur le départ. Le manager néerlandais est d’autant plus intéressé par un Choupo-Moting qui pourrait arriver libre. Enfin, à condition que ce dernier disent non au board munichois qui songe déjà à renouveler son bail.