Affaire Le Coq Sportif : « Eto’o ne négociera pas avec Yannick Noah »

Jeudi, le Tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur de l’équipementier français Le Coq Sportif, dans l’affaire qui l’oppose à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Depuis, les affidés et soutiens de Samuel Eto’o sont montés au créneau.

Le verdict du Tribunal judiciaire de Paris divise les Camerounais. L’instance juridictionnelle a en effet ordonné le maintien des relations contractuelles avec Le Coq Sportif comme équipementier des sélections nationales du Cameroun jusqu’au 31 décembre 2023. Dans le camp des soutiens du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o, l’on dénonce cette décision et chargent les détracteurs de leur idole. C’est le cas de Crépin Nyamsi.

Allié de Samuel Eto’o lors de l’élection de décembre 2021, l’homme tance le camp des supporters de la marque française et détracteurs du patron de la Fécafoot. « Samuel Eto’o ne négociera pas avec Yannick Noah. Que ceci soit clair et limpide pour vos oreilles. Il faudra le dire à Valsero et au MRC », a-t-il écrit sur Facebook. « Les partisans de tout bon et beau pour Kamto et rien de positif pour les autres. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous allons courir ensemble », prévient le fidèle supporter de Samuel Eto’o.