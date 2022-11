Lions indomptables : les maillots One All Sport dévoilés

Une fois encore, Samuel Eto’o a fait du Samuel Eto’o. Annoncée avec faste ce samedi, la cérémonie de présentation des nouveaux maillots One All Sport a tourné en une mise en scène mettant en vedette le président de la Fécafoot.

Sous d’autres cieux, c’est le nouvel équipementier qui aurait dû procéder à la présentation officielle des maillots de la sélection nationale de football. Mais, comme on dit : « le Cameroun c’est le Cameroun ». Ce samedi, ce n’est donc pas un expert ou un responsable de One All Sport qui a procédé au dévoilement des équipements que les Lions indomptables vont arborer à la Coupe du monde 2022. A la place, le public et les médias ont eu droit à une cérémonie mettant en scène le président de la Fécafoot.

Dans l’espace commercial réservé pour ce rendez-vous, on voit Samuel Eto’o passer la caisse pour l’achat de trois maillots. La caissière en vérifiant la qualité des billets à elle remis par le patron du football camerounais qui va ensuite ouvrir l’un des paquets et présenter le nouveau maillot de couleur verte des Lions aux public et caméras. Et puis c’est tout !

Selon certaines indiscrétions, ces nouveaux maillots ne devraient servir que lors de la Coupe du monde au Qatar. De nouveaux équipements devraient être confectionnés après l’aventure qatari.